توجيه قضائي بحماية المواكب الطلابية بكسلا

التاريخ: 31-يوليو-2019 فى : حوادث 28 مشاهدة وجه قاضي محكمة كسلا العامة مولانا ماجد محمد أبشر المختص بشؤون الأسرة والطفل، مدير وحدة حماية الأسرة والطفل بكسلا بحماية مسيرة هادرة قام بها طلاب بمرحلة الأساس والثانوي بكسلا. Advertisements وأشار القاضي في توجيه رسمي صادر منه بأن الطلاب الذين خرجوا في مواكب بأنحاء متفرقة بالولاية جميعهم أعمارهم دون الثامنة عشرة وأنهم أطفال. ولفت في التوجيه بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن كل من يتعرض لهم بأذى أو بالضرب أو استخدام العنف أمر بتدوين بلاغ ضده بنيابة حماية الأسرة والطفل، وتمت حماية المواكب الطلابية تحت تأمين أفراد حماية الأسرة والطفل . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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