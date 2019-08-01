حزب الأمة: أيادٍ خفية عملت على تحريك تظاهرات الأبيض

أكد حزب الأمة القومي ضرورة إستئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، موضحاً أنه ليس هناك مايدعو لتعطيلها خاصة وأن السبب الرئيسي في الأحداث التي تشهدها البلاد هو التباطؤ في عملية التفاوض وعدم الإسراع في تشكيل الحكومة ومجلس الوزراء للقيام بمهامها.

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وقال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح بحسب (smc) إن هناك أيادٍ خفية عملت على تحريك تظاهرات مدينة الأبيض، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث الغرض منها تعليق التفاوض، وأضاف: “كلما تقدمنا خطوة للأمام حدثت مثل هذه الأشياء”، مبيناً أن تأخر الإتفاق آثاره سلبية وتنعكس على المواطن في المقام الأول .

ولفت ناصر إلى أن والي ولاية شمال كردفان عكس للحزب ماحدث بكل شفافية ووضوح وأنه أكد على إيقاع العقوبة الرادعة على الجناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)