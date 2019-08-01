"بيونغ يانغ" تؤكد تجريب سلاح جديد فعال تحت إشراف زعيم الدولة

أعلنت بيونغ يانغ، ليلة الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي أشرف، يوم الأربعاء، على تجربة "منظومة صواريخ موجهة جديدة".
وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) أن كيم جونغ أون، حضر التجربة الأولى لـ "منظومة صواريخ موجهة" من نوع جديد.
وأضافت الوكالة أن عملية الإطلاق أجريت من أجل اختبار مدى فعالية المنظومة، وأن كيم تنبأ بعدها بأن يكون تعرض أي قوى لمفعول هذا السلاح "مصيبة لا مفر منها".
وجاء الخبر بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين على الأقل من سواحلها الشرقية باتجاه بحر اليابان.
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