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تحطم طائرة مقاتلة أمريكية فى كاليفورنيا

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 قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الأربعاء طالبا عدم الكشف عن اسمه إن طائرة مقاتلة من الطراز إف/إيه-18إي تحطمت قرب وادي الموت في كاليفورنيا.

وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من المعلومات، ولم يرد متحدث عسكري أمريكي بعد على طلب للتعليق.

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