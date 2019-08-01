تحطم طائرة مقاتلة أمريكية فى كاليفورنيا

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الأربعاء طالبا عدم الكشف عن اسمه إن طائرة مقاتلة من الطراز إف/إيه-18إي تحطمت قرب وادي الموت في كاليفورنيا.

وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من المعلومات، ولم يرد متحدث عسكري أمريكي بعد على طلب للتعليق.