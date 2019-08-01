الخليج 365 : قال قيادي رفيع بنادي الهلال إنّ شهاب بن فراج سيغيب عن المشاركة مع الفريق في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا، وربما البطولة العربية. ويلعب الهلال في البطولة الأفريقية أمام رايون سبورت الرواندي، فيما يقابل الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالهلال : المحترف الجديد خارج حسابات الأبطال والعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.