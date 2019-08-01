شاب غاضب على الصحفية داليا الياس يشرع في خلع ملابسه رداً على حديثها عن أزمة الفحولة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تواصلت ردود الفعل الغاضبة والساخطة على الشاعرة والكاتبة الصحفية داليا الياس من قبل الرجال السودانيين بسبب الحديث عن أزمة الفحولة عند بعض الرجال السودانيين الذي أثارته خلال برنامج (عشرة ونسة) بيوتيوب وأشارت فيه إلى أن كثير من النساء شكون منها على منصات التواصل الاجتماعي .

هذا وقد انفعل أحد الشباب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتسجيل رده على الياس عبر فيديو وقد عنونه بعبارة (داليا الياس شوفي بيان بالعمل من هذا الشاب ستندم إن لم تشاهده) حيث أظهر أنه بصدد خلع ملابسه لتشاهده ولكنه أحجم مبرراً التراجع عن المحاولة بقوله:(ولا اقول ليك ما في داعي لانو الفيديو دا حيشوفنو نسوان بنات رجال وحيشوفو رجال ما في داعي).