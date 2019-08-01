أثيوبيا تعلن إستئناف الإمداد الكهربائي للسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت الحكومة الأثيوبية عن استئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصورة مبدئية خلال الفترة المسائية على أن تتم إعادة الإمداد كاملاً في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وبحسب (smc) فإن مدير المكتب التنفيذي لخطوط الكهرباء الاثيوبي داتيم ديسالين أعلن في اجتماع مع السفارة السودانية بأديس أبابا، أن الجهات المختصة أنهت اجتماع قررت فيه إستئناف الإمداد الكهربائي للسودان، وأشار إلى استمرار التواصل مع نظرائهم في الجانب السوداني .
وأكد “ديسالين” إستعداد بلاده لاستقبال وفد فنى للتشاور بشأن المسائل الفنية ووعد بارسال دعوة رسمية للوفد بعد إطلاع جهات الاختصاص .
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