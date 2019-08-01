المركزي يستثني تمويل التكاتك والركشات من المقدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي منشوراً استثنى بموجبه تمويل التكاتك والركشات والمواتر الأخرى من دفع القسط المقدم عند التمويل بصيغة المرابحة والمحدد بنسبة 30%، وفقاً للسياسة التمويلية للعام 2019م . وأوضح البنك في منشور عممه على المصارف أمس ، بحسب سونا – أن ذلك يأتي في إطار سياسات البنك المركزي الرامية إلى توجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل للفئات المختلفة بالمجتمع وتسهيل حصولهم على التمويل. وترك المنشور للمصارف البت في طلبات تمويل التكاتك والركشات والمواتر الأخرى.

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