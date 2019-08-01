“الخرطوم” تفتح باب التقديم لخراف الأضاحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف اتحاد عمال ولاية الخرطوم عن بدء التقديم لخراف الأضاحي للعام الجاري 1440هـ بالتعاون مع محفظة قوت العاملين القومية اعتباراً من الاثنين المقبل. وقال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم هاشم التوم لـ(باج نيوز) إن المشروع يستهدف توفير مابين 25 إلى 30 ألف من خراف الأضاحي للموسم الحالي. وأشار إلى اكتمال كافة إجراءات التقديم لخراف الأضاحي، مؤكدا أن سعر الخروف ٦٨٢٠ جنيهاً فيما تبلغ قيمة القسط ٦٨٢ جنيهاً لمدة ١٠ إقساط تبدأ من سبتمبر المقبل وحدد الاتحاد عدد من الضوابط للتقديم للخراف إلى جانب عدد من المواقع بمحليات الولاية لتوزيع الخراف.

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