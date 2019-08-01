قورماهيا الكيني يعلن وصوله خلال ساعات

الخليج 365 :

قال نادي قورماهيا الكيني إنّه سيصل إلى الخرطوم غدًا”الخميس” رسميًا من أجل التباري مع الهلال وديًا.

وكان الهلال قد أعلن بحسب الموقع الرسمي عن خوض الفريق مباراتين وديتين أمام قورماهيا بعد قرار إلغاء معسكر كينيا.

ويعمل الهلال جاهدًا من أجلّ الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل ملاقاة رايون سبورت الرواندي في التاسع من الشهر القادم.