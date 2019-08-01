النفط يواصل صعوده بفعل بيانات أمريكية وتوقعات خفض سعر الفائدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت أسعار النفط الخام صعودها لليوم الثالث على التوالي، مدعومة ببيانات أولية، أظهرت هبوط مخزونات الخام الأمريكية بواقع 6 ملايين برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

واستمدت الأسعار صعودها، وسط توقعات بأن يعلن الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء، عن أول خفض في أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية منذ 2008.

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وبحلول الساعة (05:44 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.84 بالمئة أو 54 سنتا إلى 65.17 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.74 بالمئة أو 43 سنتا إلى 58.48 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالات أنباء عالمية، الأربعاء، عن قرار لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، بإغلاق حقل الشرارة النفطي (ينتج 290 ألف برميل يوميا)، نتيجة غلق أحد صمامات الإمدادات.