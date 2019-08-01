حريق هائل يلتهم (400) محل تجاري…

الخليج 365:

التهم حريق (400) محل تجاري بعد ان شب في سوق محلية المالحة بشمال دارفور فيما بلغت الخسائر الأولية جراء الحريق 120 مليون جنيه، وقال المدير التنفيذي للمحلية إبراهيم إسماعيل نصرالدين إن الحريق الذي اندلع أمس الأول بسوق مدينة المالحة الرئيسي قد قضى على (400)محل تجاري للملابس والعطور والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والموبايلات والطاقة الشمسية مشيدة بالمواد المحلية . وأشار إلى أن الحريق قد قضى على 70%من السوق الرئيسي إلى جانب سوق آخر صغير للمحاصيل الغذائية. وأوضح في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) أن الخسائر الأولية الناجمة عن الحريق قدرت بمبلغ وقدره (120) مليون جنيه. واستعرض الترتيبات التي اتخذتها محليته لتلافي آثار الحريق والمتمثلة في تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية ممثلين من الأجهزة الأمنية والإدارات الأهلية وأعيان المنطقة بغرض الوقوف ميدانياً على أحوال المتضررين فضلاً عن معرفة حجم الخسائر الحقيقية لتمليكها للجهات المختصة علاوةً على استقطاب الدعم للمتضررين والعمل على وضع التدابير المستقبلية لتفادي وقوع الحرائق مرة أخرى. وأشار نصر الدين إلى أن محليته قد اصدرت قرارين قضت بموجبهما منع تشييد المحال التجارية والبرندات بالمواد المحلية مع العمل على فتح الشوارع بالإضافة إلى تقنين عمل بائعات الشاي والمأكولات والأطعمة، مشددا على ضرورة الرجوع للسلطات المحلية في حال فتح أي محل تجاري.