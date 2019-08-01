يا المجلس العسكري.. أين الكهرباء.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشعب كله يتساءل ماذا يحدث هناك في إدارة الكهرباء ، وإلى أي مدى تم إفساد محطات الكهرباء الحرارية بالوقود الفاسد الذي قال البعض عنه إنه تم استيراده بواسطة شقيق الرئيس المخلوع (البشير)، وهل يستمر هذا الحال بمعدل قطوعات يومية صباح ومساء بدون توقف.

والسؤال المهم : أين المواصفات والمقاييس من هذا العبث الذي يحدث والتجاوزات في إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات، وأين المختبرات العلمية السودانية التي تكشف فساد الشحنة وهي في الجمارك وكيف يا الميناء قبل السماح لها بالدخول للبلاد ما قام به هذا الشخص الذي استورد هذا الوقود الفاسد، بكل تأكيد يوجد معه أيادي خفية فاسدة قامت بتقديم العون له.. بداية من إرساء العطاء، مروراً بصرف أموال العطاء بدون إثبات صلاحية الوقود المستورد.. لذا وجب محاسبة ومعاقبة كل من وقف معه في إدخال هذه الشحنة بداية من موظف الشحنة بدون الحصول على الموافقة الفنية من المواصفات، و مروراً بمهندسي المقاييس والمواصفات.. وكل من منح هذا الوقود شهادة مرور أو وجدت.. مروراً بكل من ساهم في تمرير هذا الوقود الفاسد في كل الجهات، وحتى الجهة التي دفعت قيمة الوقود بدون أن تستلم شهادة مطابقة وصلاحية فإن قامت بدفع المبلع للتاجر المستورد فهذا دليل بأن شبكة الفساد يجب أن يتم جزها وخلعها من جذورها.

ثم الكارثة الكبرى الفنية تقع على المهندسين ممن استخدم هذا الوقود في إدارة المحطات الحرارية من غير أن يكون له شهادة مطابقة مواصفات، فإن تم ذلك فإن كل من قام بتزويد المحطات بالوقود الفاسد من قبل أن يشاهد ويتأكد بإن هنالك شهادة مطابقة للمواصفات للوقود فإنه يقع في دائرة العبث والاتهام، ذلك بأن الوقود الفاسد قد يحدث أعطالاً أشد ضرراً على المحطات الحرارية إذا لم يكن مطابقاً للمواصفات، وبالتالي من قام بتزويد المحطات ثم أصيبت المحطات من بعد ذلك بالأعطال فإن كافة الأعطال التي حدثت في المحطات تقع على مسئولية من وقع على أمر صرف الوقود للمحطات بدون وجود شهادة مطابقة، أما في حالة وجود شهادة مطابقة من المواصفات، وكان برغم وجودها تم اكتشاف بأن الوقود فاسد!!!، فهذه جريمة جنائية يحاسب عليها من منح الشهادة ومن قدم العينات للفحص، فربما من قدم العينات للمعمل للفحص ربما يكون مجرماً محترفاً، وربما يكون قدم عينات سليمة للفحص وللحصول على الشهادة ، من ثم جيَّر الشهادة للكمية المستورد الفاسدة، وهنا تكون البلاد ضحية لصوص وشبكة من المجرمين ممن يستحقوا الإعدام ويقعوا في نص الآية التي يقول نصها (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).

وبالتالي كل من يستورد مواد فاسدة يقصد منها أن يفسد في الأرض بها يجب أن تطبق فيه نصوص الآية الكريمة أعلاها ولا تأخذكم فيهم رأفة.. وهل يوجد إفساد أكثر من أن تصبح القطوعات في الكهرباء يومياً صباحاً ومساء، وبالليل إلى صباح اليوم التالي، هذا قمة السعي في الأرض بالفساد.

والمصيبة الأكبر لو تم تشغيل المحطات بهذا الوقود الفاسد بدون فحص داخلي كذلك من شركة الكهرباء، فهل شركة الكهرباء ليست لديها مهندسون في تخصص الكيمياء لفحص نوعية المواد وخصائصها وصلاحيتها (الكيميائية والفيزيائية) قبل استعمالها، أم كل هؤلاء موجودون (لكن جات تعلميات من فوق) وهو نحن البلد دي شنو الغطس حجرها غير عبارة (جات تعلميات من فوق دي).

عليه أرسل برسالة عاجلة لقيادة البلاد حالياً (للمجلس العسكري).. يا سادة/ إن الشعب حالياً يكابد في غلاء الأسعار وتضاف إليه عدم وجود الكهرباء والمياه، خاصة في ولاية الخرطوم، وكأن الأمر مقصود، فنرجو منكم التكرم بسرعة العمل على إعادة خدمات الكهرباء والمياه لصورتها الطبيعية.. لقد وصل حال الشعب لنقطة ضنك العيش، وأصبح عامل الزمن وسرعة تحقيق أبسط مطالب الشعب أهم من خيار (من يحكم).

نكشة:

أتمنى من المجلس العسكري أن يصدر قراراً بفتح الاستيراد لشرائح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وبدون جمارك.. وأن تساهم الحكومة عبر مهندسين أصحاب كفاءة كذلك في تركيب نظام الطاقة الشمسية للشعب و بموجب قيمة رمزية.. فكل منزل يركب هذا النظام تلقائياً يخرج من نظام تغذية الشبكة فيوفر لكم طاقة إضافية تحول إلى الإنتاج الصناعي أو الزراعي وأتمنى من الدولة بدلاً من أن تستورد البلاد طاقة كهربائية من (إثيوبيا أو من مصر) أن تعمل على زراعة عشرين فداناً في كل من منطقة غرب أم درمان ومنطقة غرب سوبا بشرائح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بحيث تنتج ما لا يقل عن (1400 ميغاواط ساعة) على الاقل، فالشمس من الله، بس وين العقول التي تخاف الله وتصنع في الشعب المعروف من أجل إرضاء رب العالمين مش من أجل (لحس العمولات وتسجيل المكاسب).