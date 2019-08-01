ما بين الدوشة والدوشكا عاش شعب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> بالترحم على أبنائنا شهداء الابيض

> نكون قد حطمنا الرقم القياسي للجزائر

> واستحقينا لقب بلد المليون شهيد

> الفرق بين شهدائنا وشهداء الجزائر،

> إنو شهدائنا فيهم الطالب والاستاذ والمدرسة والكراس

> فيهم الكبير والطفل الصغير

> فيهم الولد والبنت في بلد البنت والولد

> فيهم الراجل والمرا

> فيهم الطبيب والصيدلي والموظف والخريج والضابط(؟)

> فيهم كفاءات

> إشراف اقتنعوا بالوطن فقدموا أرواحهم وقوداً لأعظم ثورة شهدها التاريخ الحديث لدول العالم اجمع

> شباب لايهوى الظهور خلف المايكات ولاعلى شاشات الفضائيات، ولكنه يتسابق نحو منظار القناصة ليحتضن الرصاصة بصدور يملؤها حب الوطن

> فنال الشباب الوسام وارتقى بأرواحه الطاهرة الى سماء عند رب عادل يعرف كيف يقتص ممن قنص

> يعرف كل المتهمين المجرمين فرداً فرداً ولاينتظر تحقيقاً من لجنة او نائب عام او نائب نام او نائب عمل نايم

> حقهم عند حكم عدل اقسم بعزته وجلاله ألا يظلم عبداً لعبد

> أيها الناس

> يقال إن الله عز وجل قد أخر عذاب فرعون حتى بعد رحيل والدته

> احتراماً وتقديراً لبر الفرعون بوالدته

> وبعد رحيلها شق عليه البحر هو واتباعه والمنافقين أصحاب المصالح الشخصية في التبعية

> وهاهي ام الفساد والاستبداد قد ماتت في حداشر ابريل

> لذا اتوقع في اية لحظة بعد ده انشقاق للبحر واليابسة يبتلع فراعنة الفساد والاستبداد والتاتشرات

> المهم

> هذا الشعب الوفي عاش مراحل غريبة

> كان في الماضي لا تصيبه إلا الدوشة

> والآن تصيبه الدوشكا

> إنها تصاريف زمان ونتاج هوان ثمنه كان السكوت تلتين سنة

> تلتين سنة ما اجتمع فيها الشعب إلا علي السكوت

> فكانت فرية الاجماع السكوتي

> يبقى طبيعي تتغير الدوشة لتصبح دوشكا

> دوشكا تقضي على الشباب والأطفال والأخضر واليابس، وتقضي على الأحلام والطموح

> ولكن!!

> الله يقضي بيننا وهو الحكم العدل ذو العرش المتين

> وهل انطلقت الرصاصات القاتلة من دوشكا حقاً ؟؟؟؟

> المهم

> مابين الدوشه والدوشكا عاش أعظم شعب وظهر أعظم جيل

> ماعلينا .. أيام معدودات تفصلنا عن موقعة الجزائر

> ونحن نتفاجأ بخبر مفاده أن عاطف خالد كان معاراً وانتهت الإعارة

> في هذه الحالة يعتبر آخر لاعب تم تسجيله خارج الكشف

> وآخر لاعب هو سخانة ياغانا

> لو صدق هذا الخبر

> علمية شنو؟ يا أسد ومنهجية شنو يا شمس الدين وطموح منو ياقريش ودولاب عمل شنو يا مدثر خيري

> لو صح هذا الخبر ليس أمامنا سوى التأكد من سدادنا لرسم النفايات

> عشان يجوا يلموا المجلس والمكتب التنفيذي .. وقبل ذلك عليكم الاعتراف بإنو مجلسكم ده بوكلنو جواهو

> دي عملية جرسون في مطعم ما بعملها

> لأنو الجرسون لو طلبت منو فاصوليا

> وبعد شوية قلت ليهو خلي الفاصوليا وجيب بطاطس

> ما ممكن بعد يجيب البطاطس يرجع ويجيب الفاصوليا ويحاسبك بالاتنين

> عشان كده اذا صح هذا الخبر، اعملوا فاصوليا يا أسد وقدموا استقالاتكم سريع

> وإذا ما صح هذا الخبر

> هناك ايضاً كارثة الاعداد والاستعداد والجاهزية النفسية والجماهيرية

> وده كلو مافي

> ده صفر كبير زي صفر ناس روشا ده

> الموسم الفات مباراة زائد ودعومات الاقطاب ومبادراتهم المختلفة أخرجتنا من حرجنا ومشت الحال

> السنة دي لازايد لاناقص لا مبادرات ولا توقيع اتفاق للحكم المدني

> السنة دي يمكن نمشي الجزائر بالمواصلات

> عاد من وين؟؟؟

> وممكن نمشي المغرب بترحال

> ولو بتاع ترحال عرف الطالب المشوار مجلس المريخ

> بقفل النت وبتخارج

> السنة دي ماعندنا غير نمشطها بي قملها

> والتبقى تبقى

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتومً!

> كان شفت يا والينا

> لاقني بنات اساس

> ماشات حلاتن علي بيوتن

> حلات الغبار فوق شعيراتن

> كانن بلعبن أثناء مشيهن

> ساوات عازة واحدة فيهن

> يقولن ليها

> عازة يا عازة مالك بتبكي عاوزة ايه

> تقول ليهن

> دايرة حكومة تكون مهمومة بهم الناس

> تجيب الموية تجيب الكهربا والكراس

> وعازة ياعازة مالك بتبكي عاوزة أيه

> دايرة وزير لاسراق لانقناق لا آفاق

> هنا كلهن بي عازتن صدحن

> مدنياااااااااو

> زي ديل بدرسن ويكبرن يحققن حلمهن

> ولا بتقنصن يا والينا وما يتعرف منو القنصهن؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال عجبتني لعبة عازة..وردد ودايرة جيش جيش زي الجيش جيش زي الديش الديش اب شاويش شاويشا بي شنبات..وقام جاري

والي لقاء

سلك