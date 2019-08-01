بائعات الهوى..!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

٭ بعض (حُرَّاس) بوابة حقوق المرأة في بلدي يذكرونني بـ (حارس) بوابة بلدياتنا فقيرن تود ليلة زواج ابنته في زمن مضى..

٭ فقد كان بين الـ (فقيرنجِّي) ــ أي آل فقير ــ والـ (همزنجِّي) عداوةٌ تطاولت سنواتها دون أن يفلح الأجاويد في وضع نهاية لها..

٭ ومن تبعات تلكم العداوة أن كلاً من العائلتين كانت تحرص على (تأمين) أيَّما مناسبة اجتماعية (سعيدة) تخصها خشية أن يُفسدها (فتّوات) العائلة الخصم..

٭ وفي ليلة زواج ابنة فقيرنتود تلك كلَّف رجال (العيلة) فتًى قوياً من حلة (فوق) لحراسة البوابة بما أن أيَّاً منهم ما كان يريد أن يشغله شاغل عن حفلٍ استجلب له مُغنّون من دنقلا (خصيّصاً)..

٭ وحُذِّر ودَّ الخير ــ وهو اسم الحارس ــ تحذيراً شديداً من دخول أي (قرد) من الـ(همزنجِّي) إلى البيت كبيراً كان أو صغيراً..

٭ قال له عميد أسرة آل فقير بالحرف الواحد: (ما عايزين أي «قرد» يحوم بجاي)..

٭ وكان ود الخير هذا به شيء من (هبل) لم يأبه به عميد/ الأسرة كثيراً بما أنه ـ أي الحارس ـ (قوي) ويعرف آل (حمزة) فرداً فرداً..

٭ وما كاد الحفل يبدأ حتى أطلت بين الحاضرين وجوه يعرفها آل فقير جيداً تُنذر سيماها بشرٍّ مستطير..

٭ فهُرِع نفر من الـ(فقيرنجيِّ) نحو ود الخير يستفسرونه عن (الحاصل) ولكنه لم يحد عن عبارة واحدة طفق يرددها دفاعاً عن نفسه..

٭ فقد ظل يقول: (يا جماعة والله أنا «الككَّو» بتاع ناس همزة شايفو هناك بعيد بنطط فوق حيطة جارم أحمد كُنَّه وما جا علينا هنا أصلّو)..

٭ ونسي آل فقير أن لأعدائهم قرداً صغيراً (حقيقياً!!)..

٭ ونسوا أن ود الخير به هبل يجعله عاجزاً عن التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مجازيّ..

٭ ونسوا ــ أخيراً ــ أن هنالك حكمة تقول: (ما حكّ جلدك مثل ظفرك)..

٭ و (خِربت) دار آل فقير في تلكم الليلة بسبب (سوء حراسة) البوابة..

٭ ولحقوق المرأة كذلك بوابة لا يجيد حراستها بعض الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة رغم أنهم (مثقفون!!) وليسوا مثل ود الخير..

٭ فهم حريصون على ألا يعبر البوابة تلك (قرد!!) من أعداء حقوق المرأة..

٭ كل (شيء!!) يمكن أن يعبر إلا (القرود!!)..

٭ وتعبر كل يوم (أشياء) و (أشياء) دون أن يعيرها الحراس التفاتاً لـ (انشغال) أذهانهم) بـ (حركة) القرود..

٭ فتعبر ــ على سبيل المثال ــ ثقافة (تسليع) المرأة في سوق الإعلان والترويج حتى تضحى سلعةً (جسدية!!) جميلة لا يهم إن كان لها (عقل) أم لا..

٭ والحراس عن ذلك راضون، وكذلك (آل البيت) المحروس..

٭ وتعبر ثقافة التمييز بين النساء أنفسهن لتخيُّرِ أكثرهن (جمالاً) للعمل كمذيعات تلفزيونيات ولا يهم إن كانت لهنّ (عقول) أم لا..

٭ والحراس عن ذلك راضون، وكذلك (آل البيت) المحروس..

٭ وتعبر ثقافة حرية (حمل!!) الحبوب داخل الحقائب الطلابية حتى تكون هنالك حراسة من نوع آخر لـ (بوابة) الـ (حمل!!) ــ بمثلما نُشِر قبل فترة ــ دون أن يهم (الصائدين!!) إن كان للحاملات هؤلاء (عقول) أم لا..

٭ والحراس عن ذلك راضون، وكذلك (آل البيت) المحروس..

٭ ولأن (عقول) هؤلاء (المحروسات) هي التي تهمنا، فإننا نلفت انتباه الحراس إلى خبرٍ تناقلته بعض الصحف يربط ــ في غير ما منطق ــ بين سعر (بيع القوارير) وسعر (بيع الأجساد)..

٭ والقوارير المعنية هنا ليست التي أمرنا بالترفق بها وإنما هي قوارير المياه..

٭ فالذي يبيع قارورة ماء في الجنوب هذه الأيام ــ حسب الخبر ــ يربح أكثر من (بائعة الهوى) الأجنبية التي تبيع جسدها..

٭ طيب؛ ما هي الصلة بين قوارير المياه وبائعات الهوى؟!!

٭ هل المراد ــ مثلاً ــ الإشارة إلى (قوارير) صرن يبعن أجسادهن بثمن بخس في مقابل (قوارير) ذات (قيمة)؟!..

٭ أم المقصود هو لفت انتباه (الحُرَّاس) إلى خطورة تفشيِّ ثقافة (تقييم) الأجساد ــ دون العقول ــ بالنسبة للنساء؟!..

٭ ثقافة جعل الجمال (بوابةً!!) للرزق؟!..

٭ سواء عبر العمل كـ (موديل)، أو (مذيعة)، أو (عارضة أزياء)، أو (فتاة إعلان)، أو (بائعة هوى!!)..

٭ فكل المهن هذه لا تشترط مؤهلاً (عقلياً!!)..

٭ ولكن حراس حقوق المرأة عن هذا كله غافلون..

٭ فالذي يهمهم هو ألا (يهوِّب) قرد واحد ناحية البوابة ليلج الدار..

٭ وخبر الأمس (القبيح) ذاك ــ عن بائعات الهوى والقوارير ــ هو الآن (يقدل!!) داخل دار حقوق المرأة..

٭ يقدل مثل قدلة آل حمزة داخل دار فقيرن تود ليلة عرس ابنته..

٭ ولكن كلمتنا هذه هي بمثابة (ككّو) الـ (همزنِّجي)..