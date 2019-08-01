تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في مجزرة الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، عن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت الإثنين بمدينة الأبيض، وتعهد بتقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

وأشار الوالي في لقاء بالصحفيين والإعلاميين إلى مندسين تعدوا على فرع بنك الخرطوم بالمدينة بنهب المعدات والممتلكات، إلى جانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأعلن الوالي عن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة. المادة السابقة الوطني يدين مجزرة الابيض… المقالة القادمة حريق هائل يلتهم (400) محل تجاري…

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