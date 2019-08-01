السلطات تصدر قراراً بتعليق الدراسة بكافة المراحل الدراسة بالبلاد….

الخليج 365:

أصدرت السُّلطات المُختصة أمس، قراراً بتعليق الدراسة بالمرحلة الثانوية ومرحلة الأساس ورياض الأطفال بالولايات كافّة، اعتباراً من اليوم الأربعاء وإلى حين إشعارٍ آخر، وذلك لأسبابٍ أمنيةٍ.

ووجّه الأمين العام لديوان الحكم الاتّحادي صديق جمعة باب الخير، ولاة الولايات المُكَلّفين بتعطيل الدراسة لكل المراحل المذكورة بجميع الولايات، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي.

وجاء قَرار تَعليق الدِّراسة بعد أحداث شَهِدَتها مَدينة الأبيض حَاضرة شمال كردفان أمس الأول، لقي خلالها مُتظاهرون بينهم طلاب ثانويات مصرعهم، وأُصيب آخرون. المادة السابقة بنك السودان المركزي يحظر 123 شركة وأسماء أعمال…. المقالة القادمة العسكري : لن نقبل بأن تكون القوات المسلحة ساحة للصراعات السياسية…

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