الوطني يدين مجزرة الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دان حزب المؤتمر الوطني، مسلك استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، والذي أدى إلى سفك المزيد من الدماء، وطالب المجلس العسكري باعتباره الجهة المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن بالتحقيق العاجل فيما حدث، والإعلان بصورة سريعة عن نتائج التحقيق، وتقديم الجناة إلى محاكمات تطمئن الرأي العام، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، واتهم الوطني في بيان أمس الحزب الشيوعي وقوى اليسار، بإعلاء أجندتها الإقصائية والسعي للانفراد بالسلطة دون جميع شركائها من الأحزاب والقوى السياسية واستنكر -ما اسماه- إطلاق الاتهامات الباطلة جزافاً من قبل بعض الأصوات والقوى السياسية، في تغبيش واضح للحقائق، وتوجيه الرأي العام لتبني مواقف محددة، تعلق عليها فشلها، وتصرف الأنظار عن حقيقة قدرتها على إحداث اختراق يتجاوز حالة السيولة السياسية التي تعيشها البلاد، والذين هم سبب مباشر فيه. وحمل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مسؤولية الفراغ الذي تعيشه البلاد وقال الحزب، إنه ظل يتابع بقلق شديد الأحداث الدامية بمدينة الأبيض والتي راحت ضحيتها مجموعة من أبنائنا الطلاب، داعياً الجميع الالتفات إلى قضايا المواطنين ومعاشهم،وتجاوز حالات الاختلاف والكيد السياسي،وتطويل أمد التفاوض في محاصصات ومناكفات لا طائل منها،ظلت ديدن مسيرتهم طوال الفترة الماضية ودعا البيان المجلس العسكري لضمان احترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها، من حرية التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها وفق ما كفلته التشريعات السماوية والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية وأكد البيان حرص المؤتمر الوطني على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وحقن دمائهم، وحماية ممتلكاتهم.