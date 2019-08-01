بنك السودان المركزي يحظر 123 شركة وأسماء أعمال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر بنك السودان المركزي، مَنشوراً حَظَرَ بمُوجبه (123) شركة وأسماء أعمال، حظراً مصرفياً شاملاً لعدم الالتزام في سداد حصائل صادر استحقت لفتراتٍ سابقةٍ من ضمنها شركات وأسماء أعمال كَبيرة ومَشهورة، ووجّه البنوك بإيقاف التّعَامُل مع الشركات، وأن تُعَمّم لفروعها.

بدوره، قال أمين مال شُعبة مُصَدِّري المَواشي سلامة عبد الله راشد إنّ الفترة الأخيرة شَهِدَت تَلاعُباً من شركات ليست لها عِلاقَة بصَادرات المَواشي من خلال تَصدير كَمياتٍ كبيرةٍ من المَواشي عن طَريق نَظَام الدّفع الآجل وعدم إعادة الحصائل، بجانب بَيع الرأس في الأسواق الخارجية بسعرٍ أقل من الرسمي بنسبٍ كبيرةٍ، وأوضح أنّ الشُّعبة تعمل وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تصحيح مسار صادرات المواشي، وطَالَبَ بإعادة النظر في وسيلة الدفع الآجل، وأن تُمنح في إطارٍ ضيِّقٍ ومَدروسٍ وليس بكمياتٍ كبيرةٍ كما يحدث الآن، وقال “لدينا حُلُولٌ جذريةٌ لعدم التلاعُب بعائدات الصَّادِر”.