ترتيبات لإعادة توزيع وكلاء الدقيق وضبط الرقابة على المخابز

الخليج 365 :

أعلنت اللجنة الفرعية لضبط وتوزيع الدقيق والوقود برئاسة مدير عام وزارة الصناعة والتِّجارة ولاية الخرطوم، عن ترتيبات لإعادة توزيع الوكلاء بالشركات والمطاحن، وفقاً لرؤية كلية لإصلاح النظام الحالي.

وشدد معتمد جبل أولياء اللواء حسام الدين محمد الأمين لدى ترؤسه اجتماعاً مُشتركاً للجنة الفرعية بالمحلية، على فَرض عُقُوبات رادعة على المُتلاعبين والمُتاجرين بقُوت المُواطن.

وأوضح مدير عام الوزارة د. تاج الدين عثمان سعيد، أنّ استهلاك الخرطوم من الدقيق المدعوم يبلغ (50%) من الحصة الكلية للسودان، وقال إنّ الدولة تدعم يومياً (100) ألف جوال زنة (50) كيلو بـ(680) جنيهاً للجوال الواحد.

وأعلن الاجتماع، الاتّجاه لإعادة النظر في القرار الولائي بتغليظ العُقُوبات للمُخالفين والمُتلاعبين بالدقيق، مع تَضمين الإجراءات الإداريّة والتي تصل سحب توكيل الوكيل وترخيص المَخبز، وَشَدّدَ على إسناد بلاغات مُخالفات الدقيق للمُستشارين القانونيين بالمحليات للمُتابعة وسُرعة البت، وأمّن الاجتماع على إنشاء إدارة مُتَخَصِّصَة للتجارة وشؤون المُستهلك لمُتابعة اشتراطات ومُواصفات السِّلع وضَبط الأسعار، بجانب ضَبط وإحكام آلية الرِّقابة على المَخابز وتَوفير المُعينات، ووقف التّصاديق للمخابز للخُبز وتصنيع الحلويات أو أي تَصادِيقَ أُخرى لمخابز جديدة باستثناء ضرورات حَدّدَتها اللجنة والمحلية.