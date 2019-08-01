معلومات جديدة في قضية المتهمين باتلاف برسيم بقيمة (3) مليارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف لأقوال شهود دفاع في قضية المتهمين باتلاف شاحنتي برسيم كانتا مصدرتين إلى إحدى دول الخليج العربي والتي تقدر قيمتهما ب (3) مليارات جنيه ويواجه الاتهام فيها سائقي الشاحنتين وصاحب مكتب تخليص جمركي والذين قاموا بترك البرسيم داخل فناء ورشة ببورتسودان ما أدى إلى اتلافه، وقال الشاهد الأول عند مثولة أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس، بأنه سائق شاحنة وإن المتهم الثاني والثالث زملاؤه، موضحا بأنه قام بشحن برسيم من ذات الشركة بمنطقة عطبرة، وإن المتهمين في اليوم الثاني أيضاً قاما بشحن شاحنتهما ولحقوا بها في منطقة بورتسودان، مشيراً بأنهم بعد وصولهم كانوا قد أوقفوا شاحنتهم داخل ورشة وأنه اتصل هاتفياً على المخلص وأخطره بوصوله إلى منطقة بورتسودان بعدها تم إفراغ حاوية شحنة بالبرسيم، وبعدها غادر المنطقة تاركاً المتهمين بالورشة، مضيفاً بعد مضي أسبوع عاد مرة أخرى إلى الورشة ليجد المتهمين بالورشة، ولم يتم إفراغ الشاحنتين من البرسيم الأمر الذي دفعه للاتصال هاتفياً إلى المخلص وأخطره بأن زملاءه مازالوا ينتظرون تفريغ شحنتيهما، إلا أن المخلص أوضح له بأنه لا توجد حاوية للشحنتين وتوعد بتوفيره لهم، لافتاً للمحكمة بأن المتهم الرابع اتصل عليه وطلب منه رقم هاتف المخلص لمعرفة سبب تأخير شاحنتيه لأن ذلك تسبب له بخسائر، وبمضي شهرين قام المتهمان بتفريغ شاحنتيهما ووضع برسيم الشاكي داخل فناء الورشة، وبعد مرور أربعة أشهر دون الشاكي بلاغاً في مواجهة المتهمين بتهمة اتلاف وفقدان البرسيم، فيما جاءت إفادات الشاهد الثاني صاحب مكتب تخليص شاحنات بمنطقة بورتسودان بأنه علم بأن المتهمين قاموا بشحن شحنتين برسيم وبعد وصولهم منطقة بورتسودان توقفت شاحنتهما فترة زمنية طويلة الأمر الذي دفعهما لتفريغهم وتركها داخل فناء الورشة، فيما أشار الشاهد الثالث بوصفه خبير أمام المحكمة أنه وبعد شحن الشاحن يتم إعطاء السائق رقم هاتف المخلص لتواصل معه لحين وصوله منطقة بورتسودان وبعدها يسلم السائق تذكرة وتحديد مكان وضع البضاعة التي على متن العربة.