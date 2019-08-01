تسهيلات لإعادة فتح وتنشيط تجارة الحدود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير التنفيذي لمحلية مليط بولاية شمال دارفور، أحمد أزرق مرسال، أن إعادة فتح وتنشيط مكتب تجارة الحدود بالمحلية تعد إضافة حقيقية في دعم الاقتصاد وإعادة السمعة الطيبة لمحطة جمارك مليط، معلناً التزام المحلية بتقديم كافة التسهيلات التي تمكن المحطة من تنفيذ مهامها، وشدد خلال لقائه بمكتبه بمليط أمس بوفد مدير إدارة تجارة الحدود بالولاية، أحمد سليمان، بحضور إدارات الزراعة والثروة الحيوانية، المحاجر والشراكة التحصيلية بجانب رئيس اتحاد المصدرين والموردين والغرفة التجارية، شدد على ضرورة تكوين آلية تنسيقية على مستوى المحلية لإنجاح اتفاقية تجارة الحدود فضلاً عن ضبط العمل والرقابة المحكمة لتنفيذ الموازنة المالية، وبناء العلاقات الإدارية والتنسيقية، وأشار إلى أهمية الآلية في مكافحة عمليات التهريب، والعمل على إحكام التنسيق بين المحليات المجاورة بالإضافة إلى الجلوس مع إدارة الجمارك والمصدرين والموردين لوضع خارطة طريق وتفاهمات حتى ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد وتنمية الإيرادات في سبيل تقديم خدمات للمواطنين تلامس حياتهم المعيشية.