خلاف بين الكاردينال والقطاع الرياضي بالهلال يلغي معسكر القاهرة

الخليج 365 : الغي نادي الهلال معسكره الإعدادي المعلن بقاهرة المعز علي نحو مفاجيء بعد ما كان محدد لسفر البعثة اليوم وعلل القطاع الرياضي بالهلال سبب ذلك الي ضيق الوقت قبل السفر الي العاصمة لرواندية لكن مصادر (سودانا فوق) كشفت ان خلاف بين القطاع الرياضي والكاردينال رئيس الهلال المستقيل هو السبب في كل شي.

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