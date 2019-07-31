ولاية البحر الأحمر تودع آخر أفواج الحجاج

ودعت ولاية البحر الاحمر اليوم آخر افواج حجاج الولاية مستكملة بذلك الحصة المخصصة للولاية (720) حاج وحاجة لموسم حج هذا العام 1440 هجرية.

وخاطب والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج الاحتفال بهذه المناسبة، واكد مجددا فخر واعتزاز الولاية وتميزها بخدمة ضيوف الرحمن خاصة حجاج البحر عبر ميناء سواكن، موضحا حرص حكومة الولاية على انجاح موسم الحج، وعبرعن شكره وتقديره للشركاء في هذا المجال.

من جانبه استعرض مدير قطاع التوجيه بالانابة الاستاذ هاشم الامين الجهود التي تمت لترتيب وتنظيم اعمال الحج وتبسيط الاجراءات لتسهيل الامر وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج، مذكرا الحجاج بصالح الدعوات لأمن وسلامة واستقرار السودان.

يذكر أن الوالي المكلف ودع مساء امس حجاج الولاية الذين توجهوا الى الاراضي المقدسة عن طريق مطار بورتسودان الدولي.