العسكري ينفي إصدار مرسوم بعقوبات لشباب المتاريس

نفى المجلس العسكري الانتقالي بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي بأن رئيس المجلس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على شباب المتاريس.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي اليوم إن كل ما تناولته هذه الوسائط عار من الصحة تماماً وهو محض تلفيق.
واشار الى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن اعلام المجلس ووسائل الاعلام الرسمية.
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