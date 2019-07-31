عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

ووفقاً للعربية، أفادت الوزارة بإدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".