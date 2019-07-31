البيت الأبيض يشيد بمفاوضات التجاره مع الصين ويصفها بالبناءة

أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام ، اليوم الأربعاء، بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووصفتها بالبناءة، موضحة أن الطرفين سيجتمعان في مطلع شهر سبتمبر المقبل لمناقشة حل للمنازعات التجارية التي دامت لأشهر.
وقالت جريشام - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن الحكومة الصينية أكدت التزامها بزيادة شراء الصادرات الزراعية الأمريكية.
وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، قد اختتما اليوم مفاوضات التجارة التي استغرقت يومين مع نظيريهما في مدينة شانغهاى الصينية.
وتعد تلك الاجتماعات أول مفاوضات بين الطرفين منذ فشل المحادثات السابقة في مايو الماضي بشأن الخلافات حول سياسات الصين التكنولوجية وممارساتها التجارية.
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