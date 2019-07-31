عاجل.. توقيف عناصر من الدعم السريع متورطين في أحداث "الأبيض"

قال رئيس لجنة الأمن بالمجلس العسكري في السودان الفريق أول جمال عمر، أن القوات العسكرية أوقفت عناصر من قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الأبيض، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء.

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