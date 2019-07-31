قيادي بالتغيير: اللجان الفنية فرغت من صياغة الإعلان الدستوري

قال القيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير؛ خالد عمر يوسف؛ أن اللجان الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى التغيير؛ فرغت من صياغة الوثيقة الدستورية.
وأشار الى وجود تبائن وجهات النظر في بعض النقاط تحتاج إلى تفاوض مباشر؛ وتابع: ننتظر تحديد جلسة التفاوض التي غالبا ستكون غدا الخميس .
واضاف عمر أن النقاط العالقة، ليست صعبة، وإذا توفرت الإرادة ، سوف يتم التوافق عليها في زمن وجيز .
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