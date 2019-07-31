الحركة الشعبية جناح "الحلو" تعلن وقف العدائيات

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان - بزعامة عبد العزيز آدم الحلو؛ اليوم الأربعاء؛ وقف العدائيات من جانب واحد في كل المناطق التي تسيطر عليها الحركة كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين.

ويستمر وقف العدائيات لمدة (5) أشهر إبتداءاً من 1 أغسطس 2019، حتى 31 ديسمبر 2019.

ووجه القرار كل قوات ووحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، الإلتزام وإحترام هذا الإعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس والمواطنين.