أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان - بزعامة عبد العزيز آدم الحلو؛ اليوم الأربعاء؛ وقف العدائيات من جانب واحد في كل المناطق التي تسيطر عليها الحركة كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين.
ويستمر وقف العدائيات لمدة (5) أشهر إبتداءاً من 1 أغسطس 2019، حتى 31 ديسمبر 2019.
ووجه القرار كل قوات ووحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، الإلتزام وإحترام هذا الإعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة الشعبية جناح "الحلو" تعلن وقف العدائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.