اللجان الفنية بين العسكري وقوى الحرية تعاود الاجتماعات

عاودت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اجتماعاتها مساء يوم الأربعاء، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية باديس ابابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، قد قال في مؤتمر صحفي منتصف نهار الأربعاء، إن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة، وأوشكت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لإعلان الوصول إلى اتفاق.

وأوضح أن اللجان ستواصل اجتماعاتها مساء الأربعاء في مكان آمن، رفض الإفصاح عنه، لترك الفرصة للمفاوضين للحديث بمنأى عن وسائل الإعلام.

وتوقع أن تنتهي اجتماعات اللجان ليل الأربعاء، تمهيداً لإعلان موعد ومكان اللقاء المباشر المرتقب بين الجانبين لتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري.