المواصفات تطالب بتطبيق المواصفة القياسية للحقيبة المدرسية

دعا دكتور شريف محمد شريف المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أولياء الأمور وإدارات المدارس والمجالس التربوية للإطلاع وتطبيق المواصفة القياسية للحقيبة المدرسية لتخفيف العبء عن كاهل الأطفال والالتزام بالجدول اليومي للحصص.

ونوه الى أن المواصفة أشارت إلى ضرورة ألا يتجاوز وزن الحقيبة الإجمالي بكل محتوياتها 10% من متوسط وزن الطالب حسب الفئات العمرية من (5-7) سنة متوسط وزن الطالب 22 كجم والوزن الأقصى للحقيبه هو 2,2 كجم، وهؤلاء يمثلون بدايات المراحل الدراسية الصفوف الأول والثاني.

أما سن (8- 10) سنوات فالوزن الأقصى للحقيبه هو 2,8 كجم مقابل متوسط وزن الطالب البالغ 28 كجم وهؤلاء يمثلون الصف الثالث والرابع ووزن الحقيبة الأقصى للفئة العمرية من (11 – 14) سنة هو 3,4 مقابل متوسط وزن الطالب البالغ 34 كجم وهولاء يمثلون الصف الخامس والسادس وأخيرا الفئة العمرية من (15 -18) ،عاما ووزن الحقيبة الأقصى لها هو 4,0 كجم مقابل متوسط وزنهم البالغ 40 كجم وهولاء يمثلون الصفين السابع والثامن.

وأشار شريف إلى مراعاة جودة وسلامة المادة المستخدمة في صناعة الحقيبة كالقماش والجلد الطبيعي واللدائن وغيرها، حيث لا تحتوي على رسومات أومطبوعات أو صور تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع وأن يراعى ثبات الألوان والاصباغ التي تتطلى بها.وكذلك إختبار المتانة عن طريق الشد واختبار ثبات الألوان بتعريض الحقيبة إلى عملية غسيل بالماء والصابون للتأكد من ثبات الاصباغ.

وأوضحت المواصفة اختبار الصدأ وذلك عن طريق مراقبة الحقيبة بعد 24 ساعة من غسلها للتأكد من عدم ظهور اكسيد المعدن المصنعة منه الاقفال والاكسسوارت واختبار نعومة الحواف للحقيبة والاقفال بالتحسس والملاحظة العامة واختبار الأقفال بالفتح والقفل عدة مرات.