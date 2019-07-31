وصول "114" من السودانيين العالقين بمصر ضمن برنامج العودة الطوعية

وصل مطار الخرطوم مساء اليوم “114” مواطناً من أسر سودانية تقطعت بهم السبل في مصر، في اطار مشروع العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة المكونة من جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، ومنظمة الهجرة الدولية.

وأوضحت مديرة ادارة المنظمات بجهاز المغتربين أمل كرار ابراهيم فرح، في تصريحات صحفية، أن عودة السودانيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر تأتي في اطار مشروع العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وأكدت أنه سيتم اعادة ادماج العائدين إقتصاديا واإجتماعيا وأكاديميا ونفسياً بعد اجراء الدراسات اللازمة لهم في اطار المشروع الكلي للعودة الطوعية للسودانيين من مصر وليبيا الذي يموله الاتحاد الأروربي أسوة برصفائهم العائدين من دولة ليبيا .

ومن المُتوقع أن تستقبل اللجنة الفنية المشتركة مساء الغد فوجاً جديداً من العائدين يضم أكثر من مائة سوداني من العائدين من دولة ليبيا .