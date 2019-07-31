رئيس حكومة الوفاق الليبية يقر بتلقي قواته دعمًا وأسلحة من تركيا (فيديو)

أقر رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، بتلقي قواته المعادية للعملية العسكرية الشاملة التي بادرت بها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة طرابلس، أسلحة ودعما عسكريا من تركيا في الحرب المندلعة بصحراء ليبيا.
وقال السراج في تصريحات أدلى بها خلال لقاء أجرته معه وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، ونقلتها منصة مداد نيوز، إن قوات الحرس الوطني الحكومة لن توقف العمليات العسكرية حتى يتم سحب قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى مواقعها قبل الحرب.
وقال السراج في تصريحاته، «طبقًا للقانون، يجب ألا نوقف العمليات العسكرية، ولكن يجب سحب القوات المواجهة إلى المواقع التي بدأ فيها الهجوم»، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.
وادعى السراج أن قوات الحرس الوطني تنفذ حقها القانوني والسياسي في حماية وطنها الأم وآمال الليبيين في إقامة دولة مدنية وديمقراطية، زاعما أن الحرب مستمرة ولن تنتهي إلى بهزيمة من وصفهم بالمعتدين.
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