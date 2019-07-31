المهدي تصريحات بعض قوى التغيير هزت الشراكة مع العسكري

قال زعيم حزب الامة القومي، الصادق المهدي، ان هنالك بعض الجهات تستغل الظروف الحالية للاطاحة بالتفاوض لصالح اجندات حزبية، مشيراً إلى أن تصريحات بعض قوى التغيير، هزت الثقة في الشراكة مع العسكري، وأن التصعيد أضر بمناخ التفاوض.

واضاف "أن المجلس العسكري هو الآن ولي الأمر، وعليه أن يقدم بشجاعة على الاعتراف بالمسؤولية عن أمن المواطنين، وأن يدعم التحقيق المستقل العادل بصورة ذات صدقية.

وتابع: أن السلطة الحاكمة مسؤولة عن حماية المواكب السلمية، ولا يقبل أحد تقييد الاتهام ضد مجهولين، والبطش بها جريمة كبرى أشعلت الاستنكار والإدانة.

وأكد أن حزب الأمة ملتزم بالإعلان السياسي الذي اتفق عليه، وراجعنا الوثيقة الدستورية المقترحة لإزالة أية عبارات مانعة للوفاق، ولكن المناخ الذي أفسدته هذه التصرفات وآخرها مجزرة (الأبيض) عرقل التفاوض المنشود.

واشار إلى ان تحفظات قوى المقاومة المسلحة مشروعة، ويرجى أن يتفق الطرفان على توافر المناخ الملائم للسلام.