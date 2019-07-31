الرئيس المكسيكي: ميزانية 2020 لن تشمل ضرائب جديدة

قال الرئيس المكسيكي "اندريس مانويل لوبيز اوبرادور" اليوم الاربعاء ان ميزانية العام المقبل التي من المقرر تقديمها في الثامن من سبتمبر لن تشمل ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الوقود.
وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي "لن يتم فرض ضرائب جديدة... لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالقيمة الحقيقية للبنزين والديزل والغاز والكهرباء".
وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي "لن يتم فرض ضرائب جديدة... لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالقيمة الحقيقية للبنزين والديزل والغاز والكهرباء".
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