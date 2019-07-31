المحكمة الاتحادية في ألمانيا تؤيد حظر نشر أجزاء من قصيدة هجاء لأردوغان

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بمدينة كارلسروه اليوم الأربعاء بتأييد حظر على إعادة نشر أجزاء كبيرة من قصيدة هجاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تأليف الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان.
ورفضت المحكمة (التي تمثل آخر مراحل التقاضي) شكوى مقدمة من بومرمان ضد عدم قبول استئناف تقدم به على قرار الحظر.
وبهذا القرار، يصبح حكم المحكمة العليا في هامبورج بحظر هذه الأجزاء من القصيدة، ساري المفعول.
كانت المحكمة العليا في هامبورج أقرت في مايو من العام الماضي بأن القصيدة بها مقاطع معينة "مهينة" لأردوغان ولا ينبغي إعادتها مرة أخرى ووصفت المحكمة هذه المقاطع بأنها مخالفة للقانون.
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