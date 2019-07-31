أثيوبيا تعلن استئناف الإمداد الكهربائي للسودان غضون اسابيع

أعلنت الحكومة الأثيوبية استئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصورة مبدئية خلال الفترة المسائية في غضون ثلاثة أسابيع. وبحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن مدير المكتب التنفيذي لخطوط الكهرباء الاثيوبي داتيم ديسالين أعلن في اجتماع مع السفارة السودانية باديس ابابا، أن الجهات المختصة انهت اجتماع قررت فيه إستئناف الإمداد الكهربائي للسودان، واشار الى استمرار التواصل مع نظرائهم في الجانب السوداني . واكد "ديسالين" إستعداد بلاده لاستقبال وفد فنى للتشاور بشأن المسائل الفنية ووعد بارسال دعوة رسمية للوفد بعد اطلاع جهات الاختصاص .

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