تجمع المهنيين"استئناف المفاوضات مع العسكري غدا الخميس

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، اسماعيل التاج، استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير غدا الخميس، مشيرا إلى فراغ اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين من وضع اللمسات النهائية للإعلان الدستوري.
وطالب التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم سلطات ولاية شمال كردفان بالقبض على قاتل خمسة من طلاب الثانويات خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة (الابيض)، الاثنين الماضي، واشار إلى أن مرتكب الجريمة معروف لدى المجتمع بالولاية.
واوضح التاج ان اعلان الحزب الشيوعي انسحابه من المفاوضات، لا يعتبر خروج من صف قوى الحرية والتغيير.
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