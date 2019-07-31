وصرح بذلك ليبات فى مؤتمر صحفى فى الخرطوم اليوم، مشيرا إلى أن "تأييد الإعلان الدستورى يعد أكثر الأمور إلحاحا الآن".
وأوضح أن اللجنة القانونية المشتركة على وشك الانتهاء من عملها فيما يتعلق بإعداد الوثيقة الدستورية، وتوقع الانتهاء من الوثيقة بعد جلسة من المحادثات للجنة الفنية مساء الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أدان مبعوث الاتحاد الأفريقي قتل الطلاب المسالمين في مدينة العبيد بولاية شمال كردفان، وحث على اعتقال الجناة بسرعة وتقديمهم للمحاكمة لتلقي العقوبة اللازمة وفقًا للقانون.
ومن المقرر عقد جلسة محادثات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير المعارض يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة الإعلان الدستوري.
ومع ذلك، فشلت الجلسة في أعقاب أحداث عنيفة خلال مظاهرة قام بها طلاب المدارس في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
كما تتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات مجلس السيادة ومنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
في 17 يوليو، وقع المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الإعلان السياسي الذي يحدد الهياكل السياسية للفترة الانتقالية.
وينص على إنشاء مجلس مشترك للسيادة يتكون من 11 عضوًا: خمسة مدنيين وخمسة ممثلين عسكريين ومدني واحد يتم اختيارهم من خلال التشاور المتبادل.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان: لا نقبل أي عذر لتأخير تأييد الإعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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