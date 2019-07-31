الرئيس الناميبي يعرب عن قلقه إزاء الفقر وفجوة الثروة

ومتحدثًا في القمة الاقتصادية الناميبية، قال جينجوب: "على الرغم من إنجازاتنا في الحكم، فإن العجز لا يزال قائمًا في بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية، يواجه الكثير من شعبنا ويلات الفقر يوميًا، بينما لا تزال هناك فجوة كبيرة في الثروة وتفاوتات الدخل من تاريخنا الاستبعاد المنهجي ".
وأكد جينجوب أن حالة الفقر السائدة يجب أن تعالج بسرعة.
و أضاف جينجوب "أؤكد على الأهمية التاريخية لهذا الحدث، لأنه ليس قمة اقتصادية عادية، وإنما هو تعهد لتحديد المصير الاقتصادي لبلدنا، نحن بحاجة إلى التحرك مع الوحدة والغرض والاتجاه والإلحاح، من أجل الظهور منتصرا وتحقيق الازدهار للجميع ".
كما دعا الرئيس الناميبي كل من الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى سبل الانتصاف لخفض البطالة وكذلك معالجة الفقر في كل من المناطق الحضرية والريفية.
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