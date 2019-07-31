حزب الأمة يشدد على ضرورة إستئناف عملية التفاوض بين العسكري والتغيير

أكد حزب الأمة القومي ضرورة إستئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير، موضحاً أنه ليس هناك مايدعو لتعطيلها خاصة وأن السبب الرئيسي في الأحداث التي تشهدها البلاد هو التباطؤ في عملية التفاوض وعدم الإسراع في تشكيل الحكومة ومجلس الوزراء للقيام بمهامها.

وقال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح لــ(smc) إن هناك أيادٍ خفية عملت علي تحريك تظاهرات مدينة الأبيض، مشيراً إلي أن مثل هذه الأحداث الغرض منها تعليق التفاوض، وأضاف: “كلما تقدمنا خطوة للأمام حدثت مثل هذه الأشياء”، مبيناً أن تأخر الإتفاق آثاره سلبية وتنعكس علي المواطن في المقام الأول .

ولفت ناصر إلي أن والي ولاية شمال كردفان عكس للحزب ماحدث بكل شفافية ووضوح

وأنه أكد علي إيقاع العقوبة الرادعة علي الجناة.