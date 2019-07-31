تجار يكشفون أسباب ارتفاع أسعار السلع

الخليج 365 :

كشفت جولة في أسواق بالخرطوم، عن تصاعد وتيرة أسعار السلع خاصة الإستراتيجية، حيث قفز سعر جركانة زيت الفول السوداني إلى (1600) جنيه، بسبب الندرة نتيجة لعدم توفر المواد الخام، فيما بلغت قيمة باكت الدقيق (450) جنيهاً، فيما سجل سعر جوال السكر كنانة إلى (1600) جنيه بزيادة بلغت قيمتها (50) جنيهاً، بينما سجل سعر رطل الشاي (120) جنيهاً وبرر عدد من التجار في حديثهم لـ(آخر لحظة) ارتفاع أسعار السلع لعدة أسباب أهم عودة تحصيل رسوم الضرائب والرخص من المحلات مجددة من قبل ولاية الخرطوم، بعد إيقافها لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر بتوجيهات من المجلس العسكري الانتقالي بعد تسلمه السُلطة في البلاد، الشيء الذي زاد من استياء وغضب وسط التجار، مما جعل يلجأون بوضع زيادات جديدة على أسعار السلع، حتى يستطيعوا الوفاء بتسديد مستلزماتهم التي من ضمنها الضرائب والرخص والكرت الصحي التي بلغت جملة (11) ألف جنيه شهري على حد قولهم، في وقت شكا التجار من المعاملات والأساليب القاسية التي ينتهجها المتحصلون في أخذ رسوم المحليات، وتظلم صاحب سلع بالسوق العربي، من المتحصلين وقال إنهم قاموا بقلع أحد الآليات التي يتعامل بها مع الزبائن مثل (الميزان)، وأشار إلى تكرار مثل تلك الظاهرة في عدة مواقع بسوق محلية الخرطوم، وتابع بأنه أضطر في نهاية الأمر لإيقاف البيع بالوزن بعد سحب ميزانه من قبل الحكومة، واعتبره قمة الاستفزاز، مناشداً اللجنة الاقتصادية بالمجلس بالنظر في أمرهم، مطالباً بوضع حد وضوابط للمتحصلين من خلال منعهم من أخذ آلياتهم كتجار في حالة عدم توفر الكاش.