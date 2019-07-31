رئيس المجلس العسكري” البرهان” يكشف تفاصيل ثلاث محاولات انقلابية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المحاولة الانقلابية الأخيرة هي الثالثة منذ أبريل الماضي، مؤكداً أنها حقيقية ووراءها إسلاميين، وأن هناك أسماء نافذين خططوا لها، لم يُعلن عن أسمائهم بعد، كما أشارت التحريات لتورط أعضاء في “قوى الحرية والتغير”. وتحدث عن مقترح لفصل جهاز الأمن الى خارجي “مخابرات” وداخلي تؤول سلطاته الى وزارة الداخلية ورجح دمج هيئة عمليات الأمن في الجيش. وأعلن البرهان خلال منتدى صحافي مع نخبة من رؤساء التحرير، أن السلطات رصدت مكالمات واجتماعات لقيادات المحاولة الانقلابية الأخيرة في”بيوت آمنة”. ونفى أن يكون هناك استهداف ضباط لإبعادهم من القوات المسلحة لدمغهم بالانقلاب، وقال إن أحد كبار الضباط الموقوفين دخل في ملاسنة مع قيادي في المجلس العسكري ولم يكن ذلك سبباً لاتهامه. وأفاد أن المحاولة الانقلابية الأولى كانت وراءها جهة سياسية في قوى الحرية والتغيير خططت لها من موقع الاعتصام وسلمت قيادة الجيش أسماء ضباط منتمين لهم للتعاون معهم، وتم توقيف خليتين من 12 ضابطاً، وتم الإفراج عنهم ووضعهم قيد المراقبة، ورجح أن تكون المجموعة الانقلابية الثانية التي ضبطت بحوزتها أجهزة اتصال،تتبع للمحاولة الأخيرة. ولمح إلى أن المعتقلين من قيادات ورموز النظام السابق، موقوفون تحفظياً وسيظلون في الحبس إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي ستبت في أمرهم. وأكد البرهان أن أعضاء المجلس العسكري لم يطالبوا بالحصانة في الوثيقة الدستورية ومن أدرجها هي اللجنة القانونية المشتركة مضيفاً: “لدينا حصانة عسكرية”.، مشيراً الى أنه ليس لديه رغبة في العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وعن بطء المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، قال البرهان “فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال” ولفت إلى أن الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق. ورأى أن أي تأخير للانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي. وتابع”بعد توقيع الاتفاق السياسي قبل 13 يوماً يمكن حسم الإعلان الدستوري بعد 24 ساعة” بعدما عالج الاتفاق القضايا الخلافية. واعتبر أن مقتل متظاهرين في مدينة الأبيض “جريمة غير مقبولة تستوجب المحاسبة الفورية”، وأن كل سوداني يُقتل خسارة كبيرة ويجب الإسراع في الحل. وأكد البرهان أن قوات الدعم السريع وتتبع للقوات المسلحة مثل القوات الخاصة وتخضع للقائد العام للجيش، حسب قانونها. وتحدث عن ترتيبات للتوافق بشأن توحيد المنظومة العسكرية خلال المرحلة المقبلة.