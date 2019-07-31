شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تفجرت الثورة الشعبية الظافرة على نظام البشير الفاسد واقتلعت الراس واطاحت به ثم طفقت تصارع المراكز القوية التى كانت تشكل حجر الزاوية فى تركيبة النظام مما ادي لدخول العديد من المراكز فى صراع مع الوضع الجديد الذى شكل ضربة لفسادها وانهى منظومة متشابكة كانت تصب جميع خيوطها في تقوية الفساد والمفسدين الذين ترعاهم الدولة بشكل مباشر ويحميهم الرئيس المخلوع مما يجعل من شعارات الحرب على الفساد ليست الا كذبا محضا .

ومن صور الفساد التى راجت في العهد البائد استئثار قادة ورموز النظام بمخصصات لايستحقونها ولاتتطلبها الوظيفة كتخصيص عدد من السيارات لشخص واحد وهى ظاهرة استشرت وعمت العديد من مفاصل الدولة ومراكز القوة فيها ، وجاءت الثورة ورات ان تستعيد هذه السيارات المنهوبة وترجعها الى الخزينة العامة وتعيد كل مال اخذ بدون وجه حق ، وقاوم البعض ممن استهدفتهم هذه القرارات وعملوا على ايقاف تنفيذها حتى اذا اعيتهم الحيلة وعرفوا ان ما ظلوا ينعمون به من دون وجه حق لاشك مفارقهم عمدوا الى البحث عن وساطات ورجاءات لرجل المرحلة القوى لعله يحميهم من تطبيق القانون عليهم وهذه – لعمرى – ضعة وذلة نفس فالى متى هذا الهوان ياعمر سليمان؟ والى متى تواصل هذا السلوك الشائن؟ .

عمر سليمان – رئيس مجلس الولايات فى العهد البائد – ظل يطلب وساطة لابقاء سيارة مرسيدس رئاسية معه واعتبارها مكافأة نهاية خدمة .

وقالت صحيفة الانتباهة – الصادرة السبت الماضى – ان رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان طلب التوسط له عند نائب رئيس المجلس العسكري لابقاء السيارة الرئاسية معه وقيادتها

ونقلت الصحيفة قبل نحو شهرين رفض رئيس المجلس اعادة السيارة التابعة لرئاسة الجمهورية واعتبارها مكافة نهاية خدمة قدمها له الرئيس المخلوع

وكشفت المصادر عن طلب عمر سليمان من شخص يمت لحميدتى بصلة قرابة التوسط له لابقاء السيارة ومنع الامانة العامة للمجلس من اعادتها.

ما هذا الهوان ياعمر سليمان ؟ ألا يكفيكم ماظللتم تنهبونه ثلاثة عقود ؟ بئس التصرف تصرفك بل بئس الرجل انت ياهذا .