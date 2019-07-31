إنخفاض أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الخضروات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة قامت بها صحيفة( آخر لحظة) بأسواق ولاية الخرطوم عن معرفة أسعار الخضر واللحوم الحمراء، وقال بعض الباعة بسوق الخضار: إن انتهاء الموسم الزراعي لبعض الخضروات أثر بصورة كبيرة في ارتفاع الأسعار بجانب أنه أدى إلى حدوث ندرة شهدتها بعض أنواع الخضر، وكشفت الجولة عن تراجع طفيف في أسعار اللحوم الحمراء، وتراجع سعر كيلو الضأن من 400جنيه الى 350جنيهاً، أما كيلو العجالي من 300 الى 260جنيهاً، وكيلو الصافي من 350 الى 320جنيهاً، وبلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة من 280 جنيهاً بدلاً عن 350جنيهاً وذكر بعض أصحاب الملاحم أن السوق يشهد حالة ركود، بجانب وقف صادر الماشية، وأشار الى أن سبب ارتفاع الأسعار تراجعت القوة الشرائية بصورة غير متوقعة، مقارنة بالأيام الماضية، وأوضحوا أن أزمة الوقود أحدثت مشكلة كبيرة تضرر منها مزارعو الخضر، خاصة في الولايات المنتجة للخضر، وقال التاجر إدريس محمد بالسوق الشعبي: إن أسعار الخضر تشهد هذه الأيام زيادات مستمرة، حيث ارتفع كيلو البطاطس من 30 جنيهاً الى 50جنيهاً، وكرتونة الطماطم وصلت الى 1700جنيه، الباذنجان من 15الى 30جنيهاً، أما جوال العجور قفز من 150الى 800جنيه، وارتفعت ربطة الفجل الكبيرة من 70جنيهاً الى 150جنيهاً، وسعر كيس الشطة والفلفلية من 50-120جنيهاً، أما كيلو البامية زاد من 25 جنيهاً الى 30 جنيهاً، وربطة الرجلة من 70الى 130جنيهاً، وكيلو الخيار 50جنيهاً والقرعة من 30-50جنيهاً، وكيلو البامية وصل من سعر 40 جنيهاً الى 60