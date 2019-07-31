المشاريع القومية ليست ميدانا للصراع السياسى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الطرق والجسور والمطارات والموانئ من المشاريع الحيوية الهامة فى مسيرة وحاضر اى شعب ومجتمع لذا توافق اهل كل بلد على الاهتمام بها ومتابعة اخبارها ومعرفة حالها واستقصاء شأنها وهم مجتهدون ان يحافظوا عليها ولا يستقوا اخبارها من غير مصادرها الاصلية.

وعندنا في السودان نقص حاد في الطرق المعبدة ، وحتى هذه القصيرة الموجودة هى دون المستوى المطلوب وتفتقد لابسط معايير الجودة لكنها تظل افضل من لاشيئ .

ومن الطرق القومية الهامة التى احتفل بها اهل

السودان طريق بارا امدرمان الذي اختصر الجهد والوقت وعمل على تقصير المسافة بين المركز والولايات الغربية علاوة على انه وفر فرص عمل لكثير من شباب المناطق التى يمر بها .

طريق بهذه الاهمية لاشك أنه يهم الجميع حكومة ومعارضة وهو بالطبع ليس منجزا حكوميا بحتا حتى تسهدفه المعارضة وتسعى لعدم استفادة الناس منه لان المتضرر هنا هم عموم الجماهير ،

ومن طرق الاستهداف التى يتعرض لها مشروع بهذه الأهمية مثلا ان تنتشر الأكاذيب والاشاعات حوله ويتناقل الناس اخبارا ملفقة بشأنه ويقع الضرر على الناس فتزداد معاناتهم .

ومن الامثلة على ذلك انتشار خبر كاذب عن جرف السيول والامطار لاجزاء من الطريق وعدم امكانية الاستفادة منه ليتضح لاحقا ان الخبر مختلق ١٠٠% وان الطريق يعمل بشكل طبيعى وان الغرض من انتشار الخبر الكاذب احداث بلبلة وسط الناس وهذا بالطبع ليس عملا سياسيا حتى تستثمر فيه المعارضة مثلا او تسجل نقاط على الحكومة فيه .

لنعمل معا على ابعاد طرقنا القومية ومشاريعنا الحيوية من التناوش والاستهداف السياسى ولا نجعلها ميدانا لصراعاتنا السياسية .