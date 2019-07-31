إبراهومة يطلب مواجهة الأهلي شندي للمرة الثانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طالب المدير الفني للمريخ السوداني، إبراهومة، بخوض مباراة ودية ثانية أمام الأهلي شندي، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، ومباراته بدوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، مطلع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس/آب المقبل.
وتعادل المريخ والأهلي شندي، 1/1) بملعب حليم/ شداد بالعاصمة الخرطوم.
تقدم المريخ بهدف السبق عن طريق المهاجم الصادق شلش في الشوط الأول، قبل أن يدرك مهاجم المريخ المعار للأهلي شندي محمد داوود هدف التعادل في الشوط الثاني.
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