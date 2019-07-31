ضباط في الجيش والشرطة: مستعدون للشهادة حول فض اعتصام القيادة العامة…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أبدى عشرون نظامياً بينهم ضباط في الجيش والشرطة استعدادهم لتقديم شهادات حول فض الاعتصام. وقال حزب الأمة القومي، إن أفراداً يرتدون زي قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشعب متورطين في فض الاعتصام. وقالت لجنة كونها الحزب للتحقيق حول فض الاعتصام في مؤتمر صحافي أمس، إن الضباط اشترطوا تقديم شهاداتهم حول فض الاعتصام للجنة تحقيق مستقلة. وقالت إن الفض نفذه أشخاص يرتدون زي قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب. وأعلنت اللجنة إن عدد شهداء فض الاعتصام بلغ (124) بينهم عشرون من الأطفال أعمارهم دون سن السادسة عشر وبينهم من لم يتجاوز عمر الثالثة. وأشارت اللجنة الى أن أعمال العنف ضد المعتصمين شملت العنف الجسدي واللفظي، وأكدت وجود حالات دهس بالأرجل.
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