الهلال يقرّر مواجهة قورماهيا الكيني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الهلال عن خوضه مباراة ودية أمام فريق قورماهيا الكيني بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” في إطار استعدادات الفريق لمواجهة رايون سبورت الرواندي المقرّر لها الحادي عشر من الشهر المقبل.

وتجئ الخطوة في أعقاب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررًا بالعاصمة المصرية القاهرة قبل التوجّه إلى رواندا.

وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأربعاء” إنّ الهلال سيلعب أمام قورماهيا الكيني يومي الجمعة والأحد.

ويشارك الهلال في الموسم المقبل بدوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.